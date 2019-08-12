Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı
1 saat önce
Suavi, Ferhat Tunç, Şebnem Korur Fincancı, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Ertuğrul Günay’ın aralarında bulunduğu isimler KHK’lılar için destek ve dayanışma mesajı yayınladı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işlerinden çıkarılanlar seslerini duyurmak için YouTube üzerinde kanal kurdu.
KHK nedeniyle pasaportu iptal edilen ve kanser tedavisi görmesi gerektiği halde uzun süre yurt dışına çıkamayan Prof. Dr. Haluk Savaş'ın başında bulunduğu kanalda sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları bayram mesajları yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06
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