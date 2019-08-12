Son Dakika Haberleri: Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı
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Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı

1 saat önce

Suavi, Ferhat Tunç, Şebnem Korur Fincancı, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Ertuğrul Günay’ın aralarında bulunduğu isimler KHK’lılar için destek ve dayanışma mesajı yayınladı

Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı, System.String[]
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işlerinden çıkarılanlar seslerini duyurmak için YouTube üzerinde kanal kurdu.

KHK nedeniyle pasaportu iptal edilen ve kanser tedavisi görmesi gerektiği halde uzun süre yurt dışına çıkamayan Prof. Dr. Haluk Savaş'ın başında bulunduğu kanalda sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları bayram mesajları yayınladı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06 
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