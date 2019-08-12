Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işlerinden çıkarılanlar seslerini duyurmak için YouTube üzerinde kanal kurdu.KHK nedeniyle pasaportu iptal edilen ve kanser tedavisi görmesi gerektiği halde uzun süre yurt dışına çıkamayan Prof. Dr. Haluk Savaş'ın başında bulunduğu kanalda sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları bayram mesajları yayınladı.