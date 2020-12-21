Sanatçı ve sporculardan "Erişilebilir Türkiye" için tam destek - Son Dakika

Sanatçı ve sporculardan "Erişilebilir Türkiye" için tam destek

21.12.2020 12:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyasına, aralarında oyuncu Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, sanatçı Murat Kekilli ile A Milli Takım oyuncularının da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim destek verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyasına, aralarında oyuncu Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, sanatçı Murat Kekilli ile A Milli Takım oyuncularının da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında, Bakanlık tarafından kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin; engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projelerini kamuoyuna duyurmak ve bu konuda çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla "Erişilebilirlik Ödülleri" verilecek.

Engelliler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünler ile proje ve uygulamaları bu sene 9 kategoride ödüllendirecek Bakanlık, bu çerçevede bir tanıtım kampanyası da başlatmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kamu spotlarının yanı sıra Türkiye genelinde dijital afiş, billboardlar ve pankartlarla farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü kampanyaya tanınmış isimler de tam destek sağladı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından sporculara, bürokratlardan akademisyenlere uzanan çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından "Erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım" mesajını paylaşarak, sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlar için gereken erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması çağrısında bulundu.

"Engelsiz yaşam için ben de buradayım" dediler

Bakanlığın kampanyasına sosyal medya mesajlarıyla destek veren isimler arasında oyuncular Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, Hakan Bilgin, Alara Turan, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökşin Saraç, İsmail Hakkı Ürün, Tolga Öztürk ile Cem Uras yer alıyor.

Ayrıca sanatçı Murat Kekilli de "Erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım" mesajını paylaşan sanatçılardan oldu.

Sosyal sorumluluk kampanyasına A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, milli oyuncular Gizem Yavuz, Doğuş Özdemiroğlu, Berk İbrahim Uğurlu; milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Berkay Özcan gibi isimler de destek sağladı.

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanarak Paralimpik A Barajı'nı geçen 14 yaşındaki Koral Berkin Kutlu, paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, Masa Tenisi Milli Takımında yer alan sporcu Merve Cansu Demir ile Nesim Turan, karate sporcusu Furkan Köseoğlu, paralimpik okçular Nil Mısır, Yiğit Caner Aydın ve Merve Nur Eroğlu da kampanyaya destek verdi.

Akademisyen ve bürokratların da mesajlarıyla katılım sağladığı sosyal sorumluluk kampanyası, sivil toplum kuruluşlarının da paylaşımlarıyla geniş kitlelere yayıldı.

"Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım" sloganıyla sürdürülen kampanyaya isteyen herkes videolarıyla katkı sağlayabilecek.

Öte yandan 1075 başvurunun yapıldığı, "Erişilebilirlik Ödülleri" için de Bakanlığın düzenlediği halk oylaması, 31 Aralık'a kadar "erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr" internet sitesi üzerinden devam edecek.

Sanatçı ve sporculardan Erişilebilir Türkiye için tam destek
Sanatçı ve sporculardan Erişilebilir Türkiye için tam destek
Sanatçı ve sporculardan Erişilebilir Türkiye için tam destek
Sanatçı ve sporculardan Erişilebilir Türkiye için tam destek

Turgay Tanülkü, Türkiye, Sanatçı, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçı ve sporculardan 'Erişilebilir Türkiye' için tam destek - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca 31 maç ceza aldı Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı 5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım         
11:44
Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor         
11:30
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak         
11:10
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı         
10:18
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor 30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor         
08:13
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 12:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçı ve sporculardan "Erişilebilir Türkiye" için tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei