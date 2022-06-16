Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

16.06.2022 15:38
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

6 yıldan bu yana Alzheimer tedavisi gören ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bingöl'ün 77 yaşındaki halk ozanı olan annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı. Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde aynı adı taşıyan camide kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Kabristanı'nda geçen yıl kanser hastalığına yenik düşen kızı Fatma Efsun Pul'un kabrinin yanı başına defnedildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Yavuz Bingöl ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuzhan Bingöl, Türkiye'nin ilk kadın ozanı olan annesini yitirmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Annem hayatı boyunca her türlü faşizme, kadın olmaya, Alevi olmaya, muhalif olmaya, sanatçı olmaya çalışan son derece mücadeleci bir insanı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağolsun herkes yakından ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylemek istediğim çok başka şeyler de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasından korkuyorum. Ama önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım" dedi.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl de, babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, "Bu süreçte bizi unutmuştu. Ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam bir buçuk yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular" diye konuştu.

Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen cenaze nakil aracıyla İstanbul'dan Ayvalık'a getirildi. Törene Akkaş'ın ailesinin yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir ve Ayvalık'ta görev yapan daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(Suat Salgın-İHA)

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

YORUMLAR
500
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş toprağa verildi Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş toprağa verildi
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement