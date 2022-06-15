Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı

15.06.2022 18:58

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden halk ozanı Şahsenem Bacı (Şahsenem Akkaş) için tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden halk ozanı Şahsenem Bacı (Şahsenem Akkaş) için tören düzenlendi.

İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sanatçının oğulları Yavuz ve Oğuz Bingöl ile oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçılar Kubat ve Mahsun Kırmızıgül'ün yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, "Anne öldükten sonra evlat büyürmüş" sözünü hatırlatarak, Şahsenem Bacı'nın 1970'li yıllarda halkın acısını, sevincini paylaşan haksızlıklara karşı duran birisi olduğunu söyledi.

Bingöl, annesinin 1000'in üzerinde şiiri, 170'e yakın söylediği türküsü olduğunu belirterek, "Annemizi maalesef kaybettik. Bırakın siyasi nezaketi, insani nezaketi daha çok beklerdik. İnsan arar, bir başsağlığı diler. Bakın araç bile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden geliyor. Yani dikkatinizi çekerim. O açıdan çok üzüldük biz gerçekten. Aramalarını beklerdik. Aramayan arkadaşlara da yazıklar olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve bakanların arayıp başsağlığı dileklerinde bulunduğunu da aktaran Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Annem) büyük ozandı. Ozanlar söz kültürü çok önemlidir. Her ozan virtüöz gibi çok iyi çalamayabilir ama söz ustasıdır hepsi. Annem de söz ustasıydı. Bana da çok büyük emeği vardı ve ben asker olmak isterken 7 yaşında elime sazı tutuşturdu. O saza temasımla müzik hayatım başladı. Sonra konservatuvara girmeme neden oldu. Benim var olmamda bütün altyapımda, kültürümde, annemin büyük emeği var. Benim için zor bir gündü. Anne acısı başka arkadaşlar."

Oğuz Bingöl ise cenaze törenine katılan herkese teşekkür ederek, annesinin bütün ömrünü mücadeleyle geçirmiş bir kadın olduğunu ifade etti.

Bacı'nın cenazesi, yarın Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Küçükköy mezarlığında toprağa verilecek.

Şahsenem Bacı kimdir?

Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Şahsenem Akkaş 1945'te Kars'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yönelen Bacı şiirlerinde yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işledi.

Türkiye'nin ilk kadın ozanı olan Şahsenem Bacı küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeniyle çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı.

Profesyonel müzik yaşamı 1974'te Konya'da düğünlere çıkmasıyla başlayan Bacı, halk ozanlarından Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.

Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan ozan, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975'te Hacı Bektaş, 1976'da Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak YAVUZ BİNGÖL'DEN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNDE SİTEM: YAZIKLAR OLSUN YAVUZ BİNGÖL'DEN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNDE SİTEM: YAZIKLAR OLSUN
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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