Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı - Son Dakika

Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56'ncısı kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında COVİD-19 ile mücadeleye dikkat çekmek ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak üzere ünlü isimlere kısa sosyal medya videoları çekti.

Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56'ncısı kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında COVİD-19 ile mücadeleye dikkat çekmek ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak üzere ünlü isimlere kısa sosyal medya videoları çekti.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56'ncısı kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında COVİD-19 ile mücadeleye dikkat çekmek ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak üzere ünlü isimlere kısa sosyal medya videoları çekti. Prof. Dr. İlber Otaylı'dan sanatçı Haluk Bilginer'e, Dr. Mehmet Öz'den Yılmaz Erdoğan'a vatandaşları kitap okumaya yönlendiren "EvdeKal KitaplaKal" videolarında evlerde geçirilen bugünlerin kitaplarla renklendirilebileceğine işaret edildi.


Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan çekimlerde kitap okuma çağrısında bulunan isimler Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, akademisyen Levent Erden, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit ve sanatçılar Haluk Bilginer, Devrim Erbil, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Bülent Polat, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Şahan Gökbakar ile Orhan Gencebay oldu.


Ünlü isimlerin çekimlerinden öne çıkan mesajlar şöyle:


Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz."


Dr. Mehmet Öz: "Öğrendiklerimizin yüzde 60'ını kitaplardan öğreniyoruz."


Akademisyen Levent Erden: "Merakı gidermenin en iyi yolu kitap okumaktır."


Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: "İnsanların en büyük hastalığı unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun."


Sanatçı Haluk Bilginer: "Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir."


Sanatçı Devrim Erbil: "Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz zenginleşir. Hayat daha anlamlı olur."


Sanatçı Tamer Karadağlı: ""Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım."


Sanatçı Ali Sunal: "Kitap okursanız sınırları kaldırırsınız."


Sanatçı Yılmaz Erdoğan: ""Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz, sizi mutlu bir insan yapar."


Sanatçı Bülent Polat: "Evde kal, kitap oku, sevdiklerinle kal."


Sanatçı Kerem Alışık: "Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bugünlerde sadık dostlarımıza sarılalım."


Sanatçı Doğa Rutkay: "Okumak sizi hiç bırakmayacak ve her zaman geliştirecek şahane bir alışkanlık. Hadi hep birlikte kitap okuyalım evimizde."


Sanatçı Şahan Gökbakar: "Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde sizde vaktinizi kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir kitap okuduğunuzun, içeriğinin önemi yok."


Sanatçı Orhan Gencebay: "Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz."


Bakanlığın başka ünlü isimlerle gerçekleştirdiği çekimler @tckulturturizm sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam edileceği duyuruldu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:13 Kaynak: İHA

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