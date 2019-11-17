Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaştı.

Twitter'da Kenter'in siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bakan Ersoy, "Güle güle büyük usta. Ruhun şad olsun. Seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.