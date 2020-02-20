Sanatçı Yusuf Güney: "Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı Yusuf Güney: 'Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz' - Son Dakika

Sanatçı Yusuf Güney: "Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz"

7 saat önce

Sanatçı Yusuf Güney, depremin ardından Elazığ'a gittiğini belirterek, "Hayırsever dostlarımdan yardım topladık aramızda.

Sanatçı Yusuf Güney:

Sanatçı Yusuf Güney, depremin ardından Elazığ'a gittiğini belirterek, "Hayırsever dostlarımdan yardım topladık aramızda. Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Güney ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Güney, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini ve projelere katıldığını söyledi.

Elazığ'daki depreminin herkesi üzdüğünü belirten Güney, "Elazığ'da 6 gün kaldım. Halkımızla iç içeydik. Karınca kararınca, ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştım. Yapılması gereken çok şey var. Devletimizin bütün kurumları bu süreci en doğru şekilde halledecektir." diye konuştu.

Elazığ ile ilgili projeler hayata geçireceğini anlatan Güney, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayırsever dostlarımdan yardım topladık aramızda. Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz. O süreçte bulunacağız önümüzdeki haftalarda. Bunun dışında onların her zaman yanındayım. Sadece Elazığ değil, nerede ihtiyaç varsa oraya seve seve koşar adımlarla gideceğimden herkes emin olabilir."

Türk milletinin yardımseverliğinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Güney, "Bizzat AFAD depolarını gezerek gördüm, inanılmaz bir yardım yapılmış. Çok duygulandırıcı bir tablo." dedi.

Güney, toplumun tüm kesimleri gibi sanatçıların da Elazığ depreminde ciddi bir duyarlılık gösterdiğini ifade etti.

Yusuf Güney, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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