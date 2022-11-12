Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu.
Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, "Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal, acı haberi böyle duyurdu: Eşimi, en iyi arkadaşımı kaybettim - Son Dakika