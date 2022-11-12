Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal, acı haberi böyle duyurdu: Eşimi, en iyi arkadaşımı kaybettim - Son Dakika
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Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal, acı haberi böyle duyurdu: Eşimi, en iyi arkadaşımı kaybettim

12.11.2022 21:42

Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal, eşi Nazmi Sunal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sunal, acı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu.

"NAZMİMİ KAYBETTİM"

Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, "Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal, acı haberi böyle duyurdu: Eşimi, en iyi arkadaşımı kaybettim - Son Dakika

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