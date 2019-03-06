Son Dakika Haberleri: Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Acı Günü

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Acı Günü

1 saat önce

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını kaybeden 68 yaşındaki kız kardeşi Seyhan Livaneli, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Acı Günü, System.String[]
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını kaybeden 68 yaşındaki kız kardeşi Seyhan Livaneli, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası emboli nedeniyle hayatını kaybeden Seyhan Livaneli için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanatçı Zülfü Livaneli, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'nin İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Sanatçı Zülfü Livaneli gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Benim küçüğüm. Doğumunu hatırladığınız bir insanı kaybetmek çok acı oluyor. Beklenmedik bir şey oldu. Büyük bir çaresizlik. Bütün aile burada. Her yerden Ankara'dan, İstanbul'dan gelen dostlar sağ olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Diyecek bir laf yok." ifadesini kullandı.

Seyhan Livaneli'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Güvendik Mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Seyhan, Zülfü Livaneli, Güncel
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