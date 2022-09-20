Zülfü Livaneli şarkılarıyla, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan "Ben Nazım" müzikalinin dünya prömiyeri, bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. Başrolünü Engin Hepileri 'nin üstlendiği müzikalde dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip yer alacak.

Sanatçı Zülfü Livaneli 'nin şarkılarıyla şair Nazım Hikmet'in hayatının anlatıldığı biyografik müzikal "Ben Nazım", dünya prömiyerini bu akşam İstanbul 'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacak.

Kaynak: ANKA

Cemil Topuzlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Ben Nâzım', Dünya Prömiyerini Bu Akşam Harbiye'de Yapacak - Son Dakika

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