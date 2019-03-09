Sanatçı Özgün Uğurlu, Sinüzit Ameliyatı Oldu
1 saat önce
Sanatçı Özgün Uğurlu, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ tarafından 7 Mart tarihinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sinüzit sorunundan kurtuldu.
Sinüzit ameliyatını gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ sanatçı Özgün Uğurlu'nun çok kısa sürede konserlerine dönebileceğini belirterek şu bilgileri verdi: "Özgün Bey uzun süredir devam eden geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve dönem dönem şiddetli baş ağrıları şikayetiyle bize başvurduğunda, kronik sinüzit ve buna eşlik eden reflü hastalığını tespit ettik. Bu hastalıkların ikisi de yaşam kalitesini etkileyen önemli hastalıklar. Sinüzit çok sık enfeksiyon geçirmeye, nefes almayı bozarak ağızdan nefes almaya, boğaz kuruluğuna, ağızda kuruluk hissine ve kimi zaman da seste değişimlere yol açabiliyor. Gerçekleştirdiğimiz başarılı bir sinüs ameliyatıyla hastamız Özgün Bey sinüzit şikayetinden kurtuldu."
Sanatçı Özgün Uğurlu da ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, "Sinüzit yaşam kalitemi kimi dönemlerde çok etkiliyordu. Özellikle kış aylarında baş ağrısı, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı şikayetlerimi artırıyordu. Burnumdaki hava akımında yaşanan sorunlar da bu tabloya eklenince, hızlıca ameliyat olmaya karar verdim. Gerek ameliyat süreci gerekse sonraki süreç çok konforluydu. Hızlıca konserlerime dönüp hayranlarımla keyif aldıkları şarkıları paylaşmak istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:22 Kaynak: Bültenler
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