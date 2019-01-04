"Sanatçıdan Sanatçıya'" Etkinliği Sanatseverleri Buluşturuyor

2019 yılında 9'uncusu düzenlenecek Bazaart Projesi'ni desteklemek için, bu yıl ilk kez yapılacak olan 'Sanatçıdan Sanatçıya' başlıklı etkinlik Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu'nda 8 – 12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Birçok disiplinden sanatçının katılacağı etkinlikte, satışa sunulacak işlerden elde edilen gelirin bir kısmı sanat öğrencilerini destekleyen Yeniköy Rotary Kulübü'nün Bazaart Projesi için fon olarak kullanılacak.

"Her Eve Bir Sanat" misyonu ile yoluna devam eden Bazaart Projesi, 9. senesinde de sanat öğrencilerini, sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturmaya ve eserlerini sergilemeye devam edecek.

Sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatıp, herkese ulaşılabilirliğini göstermek amacıyla "Her Eve Bir Sanat" ana fikrinden yola çıkan Bazaart 2019'u desteklemek üzere ilk defa yapılacak etkinliğe 40 sanatçı katılıyor.

'Sanatçıdan Sanatçıya' adlı etkinlikte, Serra Akıncı, Beren Girit, Eda Soylu, Gökçen Ataman, Yiğit Yazıcı, Başak Horasan, Deniz Sağdıç, Şafak Gürboğa, Ezgi Karataş, Nilüfer Kozikoğlu, Sibel Erdem, Serap Gümüşoğlu, Banu Uğural, Esma Paçal Turam, İdil Üstüner, Fatmagül Kara, Saliha Yılmaz, İnci Ertuğ, Rengin Altınalmaz, Yasemin Keltek, Leman Akpınar, Ahmet Duru, Mehmet Kösemen, Barış Sarıbaş, Seydi Murat Koç, Doğu Özgün, Leyla Emadi, Sefa Çakır, Haydar Akdağ, Pemra Aksoy, Ece Beylikçi, Esra Şatıroğlu, Bengisu Bayrak, Merve Dündar, Saliha Yılmaz, Eda Demirdağ, Beyza Boynudelik, Deniz Doğruyol, Desen Halıçınarlı, Nuray Özler gibi sanatçılaryer alacak.

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Komitesi'nin yürüttüğü Bazaart Projesi'nin desteklediği 'Sanatçıdan Sanatçıya' adlı etkinlik, Nespresso, Koleksiyon ve Jotun sponsorluğunda gerçekleşecek.