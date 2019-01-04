Son Dakika Haberleri: "Sanatçıdan Sanatçıya'" Etkinliği Sanatseverleri Buluşturuyor

"Sanatçıdan Sanatçıya'" Etkinliği Sanatseverleri Buluşturuyor

1 saat önce

Bazaart Projesi'ni desteklemek üzere 'Sanatçıdan Sanatçıya' adlı etkinlik 8 Ocak Salı günü Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu'nda düzenleniyor.

2019 yılında 9'uncusu düzenlenecek Bazaart Projesi'ni desteklemek için, bu yıl ilk kez yapılacak olan 'Sanatçıdan Sanatçıya' başlıklı etkinlik Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu'nda 8 – 12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Birçok disiplinden sanatçının katılacağı etkinlikte, satışa sunulacak işlerden elde edilen gelirin bir kısmı sanat öğrencilerini destekleyen Yeniköy Rotary Kulübü'nün Bazaart Projesi için fon olarak kullanılacak.

"Her Eve Bir Sanat" misyonu ile yoluna devam eden Bazaart Projesi, 9. senesinde de sanat öğrencilerini, sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturmaya ve eserlerini sergilemeye devam edecek.

Sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatıp, herkese ulaşılabilirliğini göstermek amacıyla "Her Eve Bir Sanat" ana fikrinden yola çıkan Bazaart 2019'u desteklemek üzere ilk defa yapılacak etkinliğe 40 sanatçı katılıyor.

'Sanatçıdan Sanatçıya' adlı etkinlikte, Serra Akıncı, Beren Girit, Eda Soylu, Gökçen Ataman, Yiğit Yazıcı, Başak Horasan, Deniz Sağdıç, Şafak Gürboğa, Ezgi Karataş, Nilüfer Kozikoğlu, Sibel Erdem, Serap Gümüşoğlu, Banu Uğural, Esma Paçal Turam, İdil Üstüner, Fatmagül Kara, Saliha Yılmaz, İnci Ertuğ, Rengin Altınalmaz, Yasemin Keltek, Leman Akpınar, Ahmet Duru, Mehmet Kösemen, Barış Sarıbaş, Seydi Murat Koç, Doğu Özgün, Leyla Emadi, Sefa Çakır, Haydar Akdağ, Pemra Aksoy, Ece Beylikçi, Esra Şatıroğlu, Bengisu Bayrak, Merve Dündar, Saliha Yılmaz, Eda Demirdağ, Beyza Boynudelik, Deniz Doğruyol, Desen Halıçınarlı, Nuray Özler gibi sanatçılaryer alacak.

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Komitesi'nin yürüttüğü Bazaart Projesi'nin desteklediği 'Sanatçıdan Sanatçıya' adlı etkinlik, Nespresso, Koleksiyon ve Jotun sponsorluğunda gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:04 Kaynak: Bültenler

Yeniköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü Usta Sanatçı Gönül Yazar Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:58:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sanatçıdan Sanatçıya'" Etkinliği Sanatseverleri Buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]