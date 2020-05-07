Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi - Son Dakika

Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi

13 dakika önce

ANTALYA'da, Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalanlara yardım etmek için, 6 kişinin bakkaldaki veresiye borcunu ödedi.

Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi, System.String[]

ANTALYA'da, Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalanlara yardım etmek için, 6 kişinin bakkaldaki veresiye borcunu ödedi.

Antalyalı sanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma örneği göstererek harekete geçti. GÜSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul Hepgüzel, Leyla Güreş İrtem, Handan Şişiner Üstün, Ahmet Korkmaz, Zeynep Çetinkaya, Mustafa Pişkin ve Nazan Gürses, salgın nedeniyle işinden olan, mahalle bakkallarından veresiye alışveriş yapmak zorunda kalan kişilerin borçlarını kapatma kararı aldı. Sanatçılar, gittikleri bakkal dükkanında 6 kişinin veresiye borcunu ödedi.

ETKİNLİK PARASIYLA KARŞILANDI

Salgından dolayı nisan, mayıs ve haziran aylarında planlanan sergi ve sanat çalıştayı etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, "Etkinliklerin masrafı için üyelerimizden belli miktar para toplamıştık. Yönetim kurulu olarak elimizde kalan parayla işinden ayrılmış, mahallesindeki bakkal dükkanından ihtiyaçlarını veresiye karşılayan kişilerin birikmiş borçlarını kapatmaya karar verdik. Bu kararımızı sosyal medya üzerinden üyelerimize de duyurduk, onaylarını aldık" dedi.

EN ÇOK BORCU OLAN 6 MÜŞTERİ

İlk olarak Kırcami semtindeki bir bakkal dükkanına uğradıklarını aktaran Hepgüzel, "İş yeri sahibinden en çok borcu olan ve ödemekte zorlanan müşterilerinin listesini çıkarmasını istedik. Elimizdeki para ile 6 ailenin borcunu ödedik, borç sayfalarını karaladık. Borçlu kişilere de borçlarının ödendiğini bildirdik, mübarek ramazan ayında hayır dualarını aldık. Derneğimizin amacı sadece sanat eserleri üretmek, sanat etkinlikleri düzenlemek değil. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alma çabası gösteriyoruz" diye konuştu. Hepgüzel, dernek üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:13 Kaynak: DHA


Son Dakika

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım         
08:14
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?         
07:56
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
07:35
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
23:47
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 08:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçılar, 6 kişinin birikmiş bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]