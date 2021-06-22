Türkiye'de uzun süredir uygulanan koronavirüs kısıtlamaları, hasta sayılarının 5 binlere düşmesinin ardından kaldırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı.
1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamalarının kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik yayını sınırlamasıyla ilgili de konuştu.
Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadesini de sözlerine ekledi. Kabine toplantısında alınan karar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İşte başta Demet Akalın ve Cem Adrian olmak üzere, müzisyenlerin konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar:
Son Dakika › Magazin › Sanatçılar birlik oldu! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor - Son Dakika Magazin