Sanatçılar "Hatıran Yeter" şarkısıyla "Evde kal" mesajı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçılar 'Hatıran Yeter' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdi - Son Dakika

Sanatçılar "Hatıran Yeter" şarkısıyla "Evde kal" mesajı verdi

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 34 sanatçı, evlerinde seslendirdikleri "Hatıran Yeter" adlı şarkıyla "Evde kal." mesajı verdi.

Sanatçılar

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 34 sanatçı, evlerinde seslendirdikleri "Hatıran Yeter" adlı şarkıyla "Evde kal." mesajı verdi.

Ankara'da yaşayan yönetmen Mustafa Sarıkaya, farklı illerdeki Ahmet Selçuk İlkan, Hakan Taşıyan, Nilgün Kızılcı, Oğuz Aksaç gibi 34 yorumcu ve müzisyenle irtibata geçerek, sanatın evden de sürdürülebileceği mesajını vermek için proje başlattı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırşehir'in de aralarında bulunduğu çeşitli illerdeki sanatçılar, video konferans yöntemiyle, sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Hatıran Yeter" şarkısını seslendirdi. Çalışmada, bazı sanatçılar şarkıyı yorumlarken bazıları da keman, bağlama, klarnet gibi enstrümanları kullandı. Yönetmen Sarıkaya da sanatçıların yorumlarını birleştirerek klip haline getirdi.

Yönetmen Mustafa Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce gündeme gelen çalışmayla sosyal sorumluluk projesinin müzikal oluşumunu gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, şarkıyı 34 sanatçı ile evlerden icra ettiklerini belirtti.

Şarkıyla "Evde kal." mesajı vermeyi istediklerini vurgulayan Sarıkaya, "Bu eseri kendimce düzenlemek istedim. Sanatçı arkadaşlarımı destekleri için tek tek aradım. Hepsine buradan sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Verdikleri destekler paha biçilemez. Organizasyon bu şekilde gelişti. Evlerden 'Hatıran Yeter' şarkısını çalışmak yaklaşık 15 gün sürdü. Bu projemizin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmaya Kırşehir'den katılan sanatçı İdris Altuner de koronavirüs tedbirleri sürerken 34 sanatçının projeye evinde enstrümanları ve yorumlarıyla destek sağladığını dile getirdi.

Altuner, kendisinin de şarkıyı evinden yorumladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yönetmenimiz izolasyon şartlarını da göz önünde bulundurarak, 34 sanatçıyı evinden organize ederek, telefon kayıtlarıyla, video konferans yoluyla bir araya getirdi. Herkesi oturduğu yerden yönlendirerek bu projeyi uyguladı. Bu proje, 34 sanatçı birbirine temas etmeden belki de 34 ayrı şehir ve haneden insanların gönül bağı kurmasına vesile oldu. Oğlum da tripod kullanarak, cep telefonuyla oluşturduğumuz ortamda kaydımı aldı. Bu kaydı da birleştirilmek üzere yönetmenimize gönderdik. Böylece teknolojik imkanlarla minimal klipler çekebileceğimizi de gösterdik."

Sarıkaya, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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