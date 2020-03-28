9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.