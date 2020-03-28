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Sanatçılar, "Hayat Eve Sığar" Kampanyasına destek için evlerinden çaldı
6 saat önce
9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var!
9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği Barış Manço'nun "Nane limon kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:25 Kaynak: AA
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