İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek büyüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden 9 sanatçı, "Hayat Eve Sığar" kampanyasına evlerinden Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı.

Altun'un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan sanatçılar, "Bu şarkıyı gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve tüm milletimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.