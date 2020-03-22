Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak - Son Dakika

Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak

6 saat önce

Istanbul Comics and Art Festival'in (ICAF) Instagram hesabı, iki günde bir farklı bir sanatçıyı canlı yayında ağırlayacak.

Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak, System.String[]

Istanbul Comics and Art Festival'in (ICAF) Instagram hesabı, iki günde bir farklı bir sanatçıyı canlı yayında ağırlayacak. Düzenli aralıklarla farklı bir sanatçının ICAF Instagram hesabını devralacağı canlı yayınlar yarın başlayacak.

Etkinlik kapsamında sanatçılar, günlerinin evde nasıl geçtiğini anlatacak ve yayın esnasında üretecekleri çalışmaları izleyicilerle paylaşacak.

Her iki günde bir saat 14.00'te başlayacak "Karantina Günlükleri"nin ilk konuğu çizgi roman yazarı ve çizeri Devrim Kunter olacak.

Sanatçı, 30 dakika sürecek yayında koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde neler yaptığını paylaşırken, gelen sorulara cevap verecek ve canlı çizim yapacak.

Ankara duvarlarından tanınan sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ise "Karantina Günlükleri"nin ikinci konuğu olacak.

Graffiti ve mural çalışmalarıyla bilinen Tüfekçi, 25 Mart'ta "@istcaf" Instagram hesabında, takipçilerine Ankara'daki atölyesinden seslenenecek.

İstanbul Comics&Art Festival

Festival, İstanbul Coffee Festival, Reformist, Barista Clash gibi organizasyonları düzenleyen Dream Sales Machine tarafından her yıl İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan ICAF'in, çizgi ve sokak kültüründen beslenen bir festival olarak bu yıl beşinci kez düzenlenmesi planlanıyor.

Instagram, Karantina, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi         
13:45
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]