Sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi

Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor