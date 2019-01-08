Sanatçılar İzmir'in Duvarlarını Tuvale Çevirdi

İzmir
'de düzenlenen "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında Konak
ilçesinde 8 duvar sanatçıların çizdiği resimlerle süslendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre belediyenin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle farklı kültür-sanat etkinliklerinin amaçlandığı ve bu kapsamda ilk kez düzenlenen çalıştayın çok ilgi gördüğü belirtildi.
Alsancak ve Konak'ta Mural (duvar boyama) sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda deneyimli yerli ve yabancı sanatçılar tarafından tuvale dönüştürüldü.
Çalıştaya 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4'ü Türkiye
'den, diğer 4 ise Fransa
, Sırbistan
, Kolombiya
ve Ekvator'dan katılan sanatçılar, duvarlara çizdiği resimlerile sokaklara yeni bir renk getirdi.
Sevil-1/ Sevil-2 iş merkezleri ile başlayıp Alp Apartmanı, Şehnaz Apartmanı, Dokuz Eylül
ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarına resimler yapıldı.