Son Dakika Haberleri: Sanatçılar İzmir'in Duvarlarını Tuvale Çevirdi

Sanatçılar İzmir'in Duvarlarını Tuvale Çevirdi

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında Konak ilçesinde 8 duvar sanatçıların çizdiği resimlerle süslendi.

Sanatçılar İzmir'in Duvarlarını Tuvale Çevirdi, System.String[]
İzmir'de düzenlenen "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında Konak ilçesinde 8 duvar sanatçıların çizdiği resimlerle süslendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre belediyenin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle farklı kültür-sanat etkinliklerinin amaçlandığı ve bu kapsamda ilk kez düzenlenen çalıştayın çok ilgi gördüğü belirtildi.

Alsancak ve Konak'ta Mural (duvar boyama) sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda deneyimli yerli ve yabancı sanatçılar tarafından tuvale dönüştürüldü.

Çalıştaya 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4'ü Türkiye'den, diğer 4 ise Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvator'dan katılan sanatçılar, duvarlara çizdiği resimlerile sokaklara yeni bir renk getirdi.

Sevil-1/ Sevil-2 iş merkezleri ile başlayıp Alp Apartmanı, Şehnaz Apartmanı, Dokuz Eylül ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarına resimler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Kültür Sanat
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