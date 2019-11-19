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Sanatçılar kayısı pazarında

6 saat önce

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar" olmaz dizisinin oyuncuları Malatya'da şire kayısı pazarını gezerek, bol bol kayısı aldı.

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"Eşkiya Dünyaya Hükümdar" olmaz dizisinin oyuncuları Malatya'da şire kayısı pazarını gezerek, bol bol kayısı aldı.


Malatya'da bulunan sanatçılar Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ, Olgun Şimşek, Müfit Can Saçıntı ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya Şire Pazarını gezerek kayısının ve yöresel ürünlerin tadına baktı. Şire Pazarı gezisi sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Sinema dünyasının başarılı sanatçılarını Malatya'da ağırlamak bizlere mutluluk veriyor. Değerli sanatçılarımızla birlikte Güneşin Altın Yumurtası diye tabir ettiğimiz kayısımızın satışa sunulduğu şire pazarını ziyaret ediyoruz. Malatya'da gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklere Malatya'nın her kesimi ve kesiti paydaş olmaktadır. Sinema sanatçılarımızın bu tür etkinliklerle Malatya'yı ziyaret etmeleri, Malatya'mızın kayısısının tanıtılmasına, sosyal ve kültürel aktivitelerin artmasına hem de turizmin gelişmesine vesile olmaktadır. Malatya'nın tanıtımına bir nebzede olsa katkımızın olması noktasında sanatçılarımız ile birlikte şehrimizi geziyoruz" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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