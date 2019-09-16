Son Dakika Haberleri: Sanatçılar köyünde "Yüreğiyle Yürüyenler" heykeli
Son Dakika Güncel Haber

Sanatçılar köyünde "Yüreğiyle Yürüyenler" heykeli

23 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, "sanatçılar köyü" olarak da bilinen Sonsuz Şükran köyünde heykeltıraşlar, Anadolu kadınını konu edinen, "Yüreğiyle Yürüyenler" adını verdikleri bir gözü kapalı heykel yaptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, "sanatçılar köyü" olarak da bilinen Sonsuz Şükran köyünde heykeltıraşlar, Anadolu kadınını konu edinen, "Yüreğiyle Yürüyenler" adını verdikleri bir gözü kapalı heykel yaptı.

Heykeltıraş Meral Aran Kaysı, açılış programında yaptığı konuşmada, çalışmayı heykeltıraş Emrah Ateşli ile gerçekleştirdiklerini, "cefakar ve fedakar" Anadolu kadınını sembolize ettiklerini vurguladı.

Heykelde kadınlara olan vefa duygusunu dile getirmeye çalıştıklarını anlatan Kaysı, "Adına şiirler yazılan, şarkılar, türküler yakılan, romanlar yazılan kadınlarımızın bir de böyle, heykelde görünmesi için alanımızda bir şeyler yapmaya çalıştık." dedi.

Kadınların sanata olan katkısının fazla olduğuna dikkati çeken Kaysı, heykele "Yüreğiyle Yürüyenler" adını verdiklerini söyledi. Kaysı, "Heykelin bir gözünü kapalı yapmamızın sebebi, Anadolu kadını her şeyi görür ama görmezden gelir, duyar ama duymamazlıktan gelir. Onun için böyle sembolize ettik. O da Mehmet Hocamın bize önerisiyle çalıştık. Gözü kapalı olursa bir esprisi olsun, dikkat çeksin, akıllarda kalsın, diye." ifadesini kullandı.

Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken ise sanatçılara ait köyde sürekli olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptıklarını, buna benzer çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Sanatçılar köyünde Yüreğiyle Yürüyenler heykeli

Emrah, Hüyük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Üçlü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız
İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatçılar köyünde "Yüreğiyle Yürüyenler" heykeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]