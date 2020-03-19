Sanatçılar müzikseverlerle 'evde' buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sanatçılar müzikseverlerle 'evde' buluşacak - Son Dakika Magazin

Sanatçılar müzikseverlerle 'evde' buluşacak

6 saat önce

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan 'Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal)' canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.

Sanatçılar müzikseverlerle 'evde' buluşacak, System.String[]

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan 'Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal)' canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.  Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek konserlerde sanatçılar müzikseverle buluşmaya evden devam edecek.

Alternatif sahnenin sevilen ismi Nilipek. 'Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal)' canlı konserler serisinin ilk konuğu oldu. Dün akşam Red Bull Türkiye'nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek. "Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki" ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin evlerine konuk olmaktan mutluluk duyduğunu belirten müzisyen,  'Havada bir hinlik var', 'Koşuyolu', 'Sabah', 'Gömülür', 'Çocuk', 'Beraber' isimli şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle sohbet eden müzisyen, ayrıca takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

KONSER SERİSİNİN YENİ KONUĞU AKIN SEVGÖR OLACAK

'Red Bull Sunar ile Evde Çal' konserler serisinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise Akın Sevgör olacak. Elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden olan Sevgör, unutulmaz bir performansa imza atacak.

Müzikseverlere evde konser deneyimi yaşatan video kayıtlar, Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram profiline de sabitlenerek, programı kaçıranların erişimine sunuldu.


Red Bull, Çal, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:28 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz         
19:04
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçılar müzikseverlerle 'evde' buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]