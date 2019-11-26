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Sanatçılar özel asgari ücret istiyor

6 saat önce

Asgari ücretin güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların özgün çalışma koşullarına uygunluk göstermediğini belirtilerek ayrı bir asgari ücret düzenlenmesi gerektiği bildirildi.

Sanatçılar özel asgari ücret istiyor, System.String[]

Asgari ücretin güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların özgün çalışma koşullarına uygunluk göstermediğini belirtilerek ayrı bir asgari ücret düzenlenmesi gerektiği bildirildi.


Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, güzel sanatlar üzerine çalışan sanatçılar için ayrı bir asgari ücret düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. Sendika başkanı Mehmet Çırıka'nın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada, asgari ücretin güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların özgün çalışma koşullarına uygunluk göstermediğini belirtilerek, bu uygulamanın ekonomik ve sosyal güvenlik yönünden sanatçılar aleyhine sonuçlar doğurduğu bildirildi. Açıklamada bu doğrultuda, özgün çalışma ve mesleki koşulları dikkate alınmak suretiyle, genel asgari ücretten farklı olarak güzel sanatlar işkolunda uğraş veren sanatçılar yönünden asgari ücretin ayrıca belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.


Ayrıca Sendika, kamuda görev yapan sanatçıların temel çalışma ve sosyal güvenlik haklarının 657 sayılı yasa kapsamında güvence altına alındığı göz önünde tutulursa, talep yapılabilecek düzenlemeden yararlanabilecek sanatçı sayısının çok daha azalacağını bildirdi. - İSTANBUL

Asgari Ücret, Sendika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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