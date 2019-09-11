Sanatçılar sempozyumu değerlendirdi

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Beşi yabancı olmak üzere 10 sanatçının katıldığı sempozyum sürerken, sanatçıların eserleri de şekillenmeye başladı. Sempozyumda birbirleri ile sürekli fikir alışverişinde bulunarak tecrübelerini paylaşan sanatçılar, Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sempozyumun dünyaya örnek olduğu görüşünde hemfikir. Sanatçılar ayrıca bu kadar büyük bir organizasyonun 13'üncü kez düzenlenebiliyor olmasını da büyük bir başarı olarak nitelendiriyor.



Sempozyuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanatçılardan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Yasemin Yarol, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılmış olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. "Uzaktan izleyip içinde olmayı çok arzu ettiğim bir etkinlikti" diyen Yarol, "Şuanda burada olmak gerçekten büyük bir gurur. Sempozyumun gerek sanatçılara, gerek öğrencilere gerekse de kente çok büyük katkılarının olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'e getirdiği kent belleğinin dışında en önemli faydasının ise ülke içindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim olanağı sağlamasıdır. Çünkü öğrencilerimiz hem iletişim olanağı yakalıyor hem de farklı ulusal ve uluslararası sanatçıların çalışma tempolarını, çalışma biçimlerini tecrübe etme fırsatı yakalıyor. O yüzden hem Türkiye için hem de Türkiye dışındaki pek çok ülke için bunun çok önemli ve büyük bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese hem kendi adıma hem de buraya yıllardır katılan öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Üretilen bütün eserlerin halkla buluşuyor olması çok önemli"



Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı İsmail Yardımcı ise, sempozyumun önemine değinerek, "Burada dünyanın 4 büyük güçleriyle uğraşıyoruz. Toprak, su, hava ve ateş. Bunları kontrole alınca eserler üretebiliyoruz. Bu etkinliğin uluslararası olması ve burada üretilen bütün eserlerin halkla buluşuyor olması çok önemli. Bu etkinliğin düzenlenmesinde başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dünyaya örnek olabilecek bir nitelikte olan böyle bir etkinliğin 13'üncüsünün yapılıyor olması da takdire şayan bir durum. Dilerim ki Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu yıllarca devam eder " dedi.



"Sanata ve sanatçıya bu kadar çok değer veren bir belediyeye az rastlanır"



Sempozyuma katılan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Seramik Atölyesi sorumlusu Tarık Kartal da, "13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumuna katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kadar büyük eserlerin yapıldığı etkinlikte bulunmak gerçekten gurur verici. Özellikle Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'in ne kadar değerli olduğunu buraya gelince çok net anladım. Bu kadar sanata ve sanatçıya değer veren bir kente ve belediyeye hakikaten az rastlanır. Dilerim gibi bu sempozyum ve bunun gibi güzel etkinlikler önümüzdeki senelerde de devam eder.



Katılan sanatçılar



13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na bu yıl yabancı sanatçı olarak Almanya'dan - Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick'ten Gudrun Kühne, Polonya'dan Janina Myranova, İspanya'dan Miguel Angel Gil Andaluz, Güney Kore'den Mun Kyung Kim ve Çin'den Zhang Jingjing katılıyor. Sempozyumda Türkiye'den ise sanatçılar Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal yer alıyor. - ESKİŞEHİR