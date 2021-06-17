Sanatçılar Sokağı Kayserilileri bekliyor - Son Dakika

Tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini beklerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sanatçıları desteklemek amacıyla Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de Kayseri Kalesi'nde akşam konserleri düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içerisinde faaliyet gösteren Sanatçılar Sokağı yeni dönemde ziyaretçilerini bekliyor. Kayserili sanatçılar yaptıkları birçok el emeği, göz nuru eserleri halkın beğenisine sunarken, halk ozanı Kul Mustafa da Sanatçılar Sokağı'nda davetlilere mini konserler veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra şehrin kültür sanat alanındaki en önemli merkezi olan tarihi Kayseri Kalesi içerisinde arkeoloji müzesi, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları yer alıyor. Pek çok el sanatı ve sanatçısı ile kaleye renk katan Sanatçılar Sokağı'nda farklı dallardaki sanatçılar sanatlarını halk önünde sergileme imkanı da buluyor. Yaptığı tablet replikaları ile dikkat çeken Ali Akaryıl, Sanatçılar Sokağı'nın bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Kültepe Kaniş Karum'da bulunan tabletlerin ve objelerin replikalarını burada sergilediklerini belirten Akaryıl, "Çivi yazısı diye geçiyor, yazının ve kültürün gelmesi ile ilgili tabletlerin replikalarını yapıyoruz. Kayseri halkı için Sanatçılar Sokağı gerçekten bir cazibe merkezi olabilir, halkımızı bekliyoruz, gelip, görsünler, Kültepe'mizi tanısınlar, Kültepe ile ilgili objelerimizi görsünler. Amacımız tanıtım, gelip okuyabilirler, bizim Kültepe değerimiz, kültürel bir varlığımız, sokağımızdan memnunuz" diye konuştu.

Kul Mustafa'dan mini konser

Sanatçılar Sokağı'nda hayranları ile buluşan Kayserili sanatçı, halk ozanı Aşık Kul Mustafa mahlaslı Mustafa Danacı da yaptığı açıklamada, "Sokağımız açılmış bulunmaktadır, hemşerilerimizi bekliyoruz. Burada Kayseri'mizin güzide sanatçılarını birebir görüp, dinleme ve tanışma imkanı bulursunuz. Bize bu imkanı veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'a saygılar sunuyor, sokağımıza herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kul Mustafa mini bir konser de vermeyi ihmal etmedi. Zaman zaman dinletiler ve konserler yaptıklarını ifade eden Günay Deringöl ise vatandaşları Sanatçılar Sokağı'na davet ederek, "Bize bu imkanı sağlayan Memduh başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Deri işlemesi sanatı ile uğraşan Oğuzhan Özhan, doğal minarel taşlardan yapılan ürünleri Kayserililerin görmesini isterken, dekoratif boyama ve ev hediyeleri yapan Seyyit Burhanettin ise "Dönüşüm noktasında da yaptığımız işler var. Sanatçılar Sokağımız Kayseri için olması gereken bir şeydi ve çok güzel oldu, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin tarihi yapısından dolayı ve Erciyes'in turizm merkezi olmasından dolayı Kayseri'ye dışarıdan gelenler fazla oluyor. Vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz, sokağımız hakikaten güzel, değişik etkinlikler, sanatsal faaliyetler var" şeklinde konuştu. Sanatçılar Sokağı'nda ahşap yapma ve alüminyum rölyef çalışmaları yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adnan Büyükbaş da kentte böyle bir sokağın olmasının bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür işlerine bakan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayseri'de böyle bir sokağın olması bir ihtiyaçtı, inşallah zaman içerisinde daha da hem sanatçıların eserleriyle, hem saygıdeğer halkımızın ilgisiyle dolar. Sanat rağbet görmediği yerden kaçarmış, ilim gibi. İnşallah Kayserililer de hem sanata hem sanatçıya değer verdiklerini gösterirler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, sayın başkanımız Kayseri'de sanatçıların özel bir yeri olduğunu bilen bir başkanımız, aramızda kendisini de inşallah görürüz" diyerek Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Aydemir ise Sanatçılar Sokağı'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Seramik ürünlerini kendi atölyemizde kendi imkanlarımızla sıfırdan inşa ediyoruz. Sanatçılar sokağında birçok sanatçı bulunuyor, bunlardan birisi de biz olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz. Başkanımıza da bize bu şansı tanıdığı için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Yaptığım ürünlerle kendimi gösterebiliyorum, Kayseri'deki vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum."

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sanatçıları desteklemek amacıyla Kaleiçi etkinlikleri kapsamında Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de Kayseri Kalesi'nde akşam konserleri düzenleyecek. - KAYSERİ