Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri vatandaşlara müzik ziyafeti sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri vatandaşlara müzik ziyafeti sundu - Son Dakika

Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri vatandaşlara müzik ziyafeti sundu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin Sanatçılar Sokağı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.

Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri vatandaşlara müzik ziyafeti sundu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin Sanatçılar Sokağı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri Kültür Sanat Merkezi'ni gezen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

İçerisinde modern bir şehir müzesini de barındıran Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Sanatçılar Sokağı ile de farklı sanat dallarının buluşma noktası oluyor.

Sokak müziği yapan gençler, kaleyi gezenler tarafından ilgiyle dinlendi.

Sanatçılar Sokağı'nda, havaların ısınmasıyla müziğin yanı sıra sanatın diğer dalları da icra edilecek.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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