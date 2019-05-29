Son Dakika Haberleri: Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor
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Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor

58 dakika önce

Müzik-Sen sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor, System.String[]
Müzik-Sen sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) özellikle ileri yaştaki sanatçıların sosyal güvenliğe kavuşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na 9 sayfalık başvuru dilekçesi sundu.

Hizmet borçlanması talebi

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, başvuruda sanatçıların etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe ulaştırmak için mevcut sistemde gerekli düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, sigortasız geçen çalışmaların telafisi amacıyla sanatçılara hizmet borçlanması hakkı verilmesi istendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
Ekonomi
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