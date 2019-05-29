Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor
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Müzik-Sen sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.
Müzik-Sen sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) özellikle ileri yaştaki sanatçıların sosyal güvenliğe kavuşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na 9 sayfalık başvuru dilekçesi sundu.
Hizmet borçlanması talebi
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, başvuruda sanatçıların etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe ulaştırmak için mevcut sistemde gerekli düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, sigortasız geçen çalışmaların telafisi amacıyla sanatçılara hizmet borçlanması hakkı verilmesi istendi. - İSTANBUL
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