Sanatçılar, Ukraynalı aileler için düzenlenen sergide bir araya geldi - Son Dakika

Contemporary İstanbul Vakfı ile Ukrayna ve Polonyo İstanbul başkonsolosluklarının iş birliğiyle düzenlenen "Make Art for Peace (Barış için Sanat Yap)" sergisi Fişekhane Camlı Sahne'de açıldı.

Türkiye, Ukrayna, Polonya ve Gürcistan'dan sanatçıların gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen sergiden elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla Ukrayna'daki ailelere bağışlanacak.

Sergi açılışında konuşan Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, anlamlı bir projeye imza attıklarını ve böyle bir işin ortağı olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Güreli, projenin Ukrayna, Polonya, Birleşik Krallık ve Almanya başkonsolosluklarının yanı sıra çeşitli kurumların da desteğiyle hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii burada en büyük destek sanatçıların. Eserlerin satılması için de biz çalışacağız. Bugün sergiyi açıyoruz ve eminim hepsi satılacaktır, ben de bir tane alacağım. Sanatseverler 3 gün boyunca burayı ziyaret edebilir. Bunların bir an önce Ukrayna'ya yardım olarak gitmesi temennimiz. Çok büyük bir trajedi var orada, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Etkinlikte, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve serginin küratörü Polina Somochkina da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ukraynalı sanatçılar Susana Cemaleddinova ve Ruslana Stepanivna Lıjıçko'nun gönderdiği video mesajlar izlendi.

Sergide, saantçılar Andrii Bludov, Alla Guner, Eda Soylu, Eymen Aktel, Hale Tenger, Koray Tokdemir, Lal Batman, Merve Morkoç, Michal Czuba, Mr. Hure, Murat Germen, Mustafa Boğa, Nancy Atakan, Nilbar Güreş, Petro Smetana, Rusudan Khizanishvili, Serhiy Savchenko, Yuriy Svter ve Suzanna Dolega'nın eserleri bulunuyor.