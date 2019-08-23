Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı'nda buluştu

Antalya'nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen çalıştaya Ormana Active'in kurucusu olan ve bir süre önce vefat eden Aydın Özgüven Sanat Çalıştayı ismi verildi.



Ormana'da düzenlenen çalıştay 15 ressam ve 1 fotoğraf sanatçısının katılımıyla gerçekleşti. Sanatçılar düğmeli evler ve yılkı atları gibi yöreden esinlendikleri motifleri resimlerine işledikleri gibi, Aydın Özgüven'in anısına da çalışmalarda bulundu.



Ormana'da alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, babasının mirası olan bölgeyi kalkındırma projesini devam ettirmek istediğini belirterek, "Yörenin tanınmasında sanat çalıştayının çok büyük katkısı oldu. Sırf çalıştayı görmek için gelen Almanlar var. Bu bölge her geçen sene daha fazla turist ağırlıyor. Bölgede sıfır misafirden geçen sene ağırladığımız 40 bin kişiye ulaştık. Turizmi geliştirmek ve bölge kültürünü korumak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Sanat çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü de "Çalıştay İbradı'nın tanıtımında büyük rol oynuyor. Bu tip çalışmalarla İbradı gibi geri planda kalmış ilçelerin tanıtımı yapılabiliyor. Artan turizm kapasitesiyle birlikte bölgede bir istihdam kaynağı oluşturuluyor. Biz büyük şehirlere olan göçü engelleyip süreci tersine çevirme çabamız var" diye konuştu.



"Bölgenin kalkınmasında büyük rol oynuyor"



Ressam Adil Ocak ise, 6 sene önce turizmin yanında bir kültür faaliyeti de yürütmek istedikleri ve bu hedef doğrultusunda sanat çalıştayları düzenlediklerini ifade etti. Çalıştayın sonuçlarını almaya başladıklarını dile getiren Ocak, "Torosların en ücra köşelerinden birisi burası fakat inanılmaz bir turizm potansiyeli var. 6 yıl içerisinde Ormana yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir yer haline geldi. Bu yıl çalıştayımız ile bölgenin kalkınmasında büyük rol oynayan Aydın Özgüven'i de anıyoruz" şeklinde konuştu.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Nur Gökbulut, Aydın Özgüven'in anısına düzenlendiğini söyledi. Gökbulut, "Sanat dünyayı ve insanı anlamak için çok iyi bir yol. Ben Aydın Beyin fikrine idealine destek vermek için burdayım ve onu düşünerek bir resim yapmak istedim. Duygularımı da bu resme aktardım. Başkasının aklında ne kadar anılıyorsak o kadar varız demektir. Bende bu etkinliği bu anlamda değerlendiriyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA