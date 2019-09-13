"Sanatçılar uyuşturucuyu özendirmemeli"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, uyuşturucu kullanımının aza indirgenmesi için medyanın ve dizilerdeki sanatçıların uyuşturucuyu özendirmemesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca Afyonkarahisar'daki bir otelde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Meslek İçi Eğitim" programına katıldı.

Seminerde konuşan Özdemir, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından 2011'de 52 bin 33 olan suç sayısının 2018'de 92 bin 985 olduğunu söyledi.

Yine bu suçların davaya dönüşen kısmı 2011'de 32 bin 697 iken, 2018'de 48 bin 447 suçla ilgili dava açıldığını aktaran Özdemir, "Şu anki tarih itibariyle uyuşturucudan 43 bin 500 kişi cezaevindedir. Yine uyuşturucu bulundurmak ve satın almak gibi bir alt kategoride düzenlenen suç kapsamında ise 2011'de 110 bin 824 olan bu sayı 2018'de 154 bin 436'ya çıkmıştır." diye konuştu.

Yine açılan dava sayılarının da 2011'de 117 bin 384 iken, 2018'de 142 bin 747'ye çıktığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu suçlardan cezaevinde olan kişi sayısı 14 bin 413'dür. Yani şu an cezaevindeki hükümlülerin yüzde 26'sı uyuşturucudan dolayı yargılanan ya da ceza alan kişilerdir. Gerçekten uyuşturucu, toplumun temeline dinamit olarak düşmüş ve sonuçları itibarıyla toplumu ortadan kaldıran, toplumu tehlikeye sokan suçlardandır. Türk Ceza Kanununda cezaları ağırlaştırarak bir mücadeleye giderken öte yandan yine emniyetin aldığı tedbirlerle ve diğer idari kurumların aldığı tedbirlerle uyuşturucuyla ilgili mücadelede önemli aşama kaydetmiştir. Türk yargısı da gerçekten uyuşturucuyla mücadele kapsamında etkin bir görev üstlenmiştir. Uyuşturucuyla mücadele aslında tüm suçlarda olduğu gibi, yargının üzerinde tek başına çalışacağı bir mücadele sistemi değildir. Yani cezaların arttırılmasıyla uyuşturucuyu önlemek pek de mümkün değildir. Burada olması gereken, özellikle medyanın, dizilerde yer alan sanatçılar ile diğer kişilerin uyuşturucuyu özendirmemeleridir." dedi.

Gençlerin uyuşturucuya alışmasında rol model alma ve medyanın özendirmesi gibi temel problemler bulunduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Buna yönelik gerçekten kapsamlı toplumsal bir farkındalık oluşturulmalı, mücadele açısından ilkokuldan başlayan bir eğitim süreciyle yargının verdiği üst düzey mücadele desteklenmeli ve toplum bu tehlikeden kendini kurtarmalıdır. Zira uyuşturucu sadece yerel bir suç da değildir. Uluslararası suçlar kapsamında da yine terörizmin finansmanından tutun, kara paranın aklanmasına kadar ve terörün desteklenmesine kadar her alanda uyuşturucudan elde edilen gelirler kullanılmaktadır."

Uyuşturucu ile mücadelede aile vurgusu

Uyuşturucu kullanımının gençlerde yaygınlaştığına ve bağımlı sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadelede öncelikle gençlerimizi bu tehlikeden uzak tutmak, kullanımın önüne geçmek ve uyuşturucu kullanan gençleri de bu illetten arındırmamız gerekmektedir. Bunun için de güçlü ve pozitif aile bağları, anne ve babaların çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri ailenin destekleyici tutumları, ebeveynlerin çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğinden haberdar olmaları gerekmektedir."