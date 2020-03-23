Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor - Son Dakika

Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor

6 saat önce

Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor.

Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak halka moral veriyor. Mini konserler düzenleyen isimlerden bazıları Sıla, Yalın, Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç... Sevenlerine keyifli vakit geçirtmek isteyen şarkıcılar evde kal mesajı verdi.

(İHA)

Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor

Murat Dalkılıç, Yalın, Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

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