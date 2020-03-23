Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor - Son Dakika

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Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor
6 saat önce
Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor.
Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak halka moral veriyor. Mini konserler düzenleyen isimlerden bazıları Sıla, Yalın, Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç... Sevenlerine keyifli vakit geçirtmek isteyen şarkıcılar evde kal mesajı verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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