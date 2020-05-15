Sanatçılar ve taksicilerden Türk Kızılaya kan desteği - Son Dakika
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Sanatçılar ve taksicilerden Türk Kızılaya kan desteği

6 saat önce

Sanatçılar ve taksiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkedeki kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Sanatçılar ve taksicilerden Türk Kızılaya kan desteği, System.String[]

Sanatçılar ve taksiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkedeki kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Aktör Ferhat Yılmaz ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifinin öncülük ettiği, "Sanatçılar-taksiciler el ele Kızılaya kan vermeye" mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında, Üsküdar ve Bakırköy meydanlarında Türk Kızılayınca kurulan stantlarda kan bağışında bulunuldu. Dün öğleden sonra başlayan kampanya gece saatlerinde sona erdi.

52 bin taksici 156 bin kişiye can olacak

Salgın sebebiyle tükenmek üzere olan kan stoklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya sanatçılar ve taksicilerin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Aktör Ferhat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta içinde üç arkadaşının kendisinden kan talebinde bulunduğunu, bu vesile ile salgın sürecinde ülkede oluşan kan ihtiyacının farkına vardığını söyledi.

Askerler, polisler ve hasta vatandaşlar için kan stoklarının önemine vurgu yapan Yılmaz, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

Yılmaz, kan bağışı konusundaki düşüncesini taksicilerle paylaştığını, olumlu dönüş aldığını ve sonrasında kampanyayı başlattıklarını anlattı.

İstanbul'da 18 bin ticari taksi bulunduğunu, her takside üç (vardiya) şoförün çalıştığını aktaran Yılmaz, her kanın üç kişiye hayat vereceğinden yola çıkarak 52 bin taksicinin 156 bin kişiye can olacağının altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde Türk Kızılayına kan desteği veren ilk sivil oluşum olduklarını kaydeden Yılmaz, "Bu daha başlangıç. Bu sivil oluşumla seferberliği bitirdikten sonra yeni bir projeye başlayacağız." dedi.

Stokların azalması sebebiyle en kolay bulunan gruplarda bile hastaların kana ulaşmakta güçlük çektiğine dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Kızılay zorda kalmamalı. Kızılay bizim kurumumuz, bize ait bir kurum. Doğrularımız bizi kavga ettirebilir, tartıştırabilir ama ortada bir gerçek var, Kızılayda kan yok. Polisimiz, askerimiz zor durumda, hastaneye giden insanlarımız zor durumda. Şu an bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Dünya kasıp kavruluyor. Bir gram bile gelmeyen bir virüs 186 ülkeyi esir almış. Ne olduğu, ne olacağı belli değil. O yüzden şu an birlik olmazsak ne zaman olacağız."

"Kızılay bu konuda çok titiz"

Ferhat Yılmaz, kampanya vesilesiyle salgında bağışa ara veren sürekli bağışçıların da harekete geçeceğine inandığını vurgulayarak, "Bağışçılar da pandemiden korkuyordu. Korkmamaları gerektiğini görecekler. Yani sosyal mesafeye uyduğumuz sürece, ellerimizin temizliğine dikkat ettiğimiz sürece bir problem yok ki zaten. Kızılay bu konuda çok titiz." bilgisini verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır." sözüne işaret eden Yılmaz, "Biz de sanatçıyız, oyuncuyuz, bu da bizim işimiz. Halktan kazanıyoruz, yeri geldiği zaman da halka vermemiz lazım. Bu kadar basit aslında denklem. İyi insan olacağız, işimizi iyi yapacağız, vatanımızı, bayrağımızı ve halkımızı seveceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.

"Aziz Türk milleti olarak hayat kurtarmak kanımızda var"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli de taksiciler olarak salgın sürecinde cefakarca çalıştıklarını belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti verdiklerine değinen Telli, "Bu süreçte başka ne yapabiliriz?" derken kan bağışı kampanyasına dahil olduklarını dile getirdi.

Böylesi milli bir kampanyaya kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Telli, şöyle konuştu:

"Bizim Kızılay'a kan bağışı kampanyamızdaki mesajımız şudur; 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun.' Aziz Türk milleti olarak hayat kurtarmak kanımızda var. Değerli halkımız sosyal mesafe kurallarına uyarak, hiç çekinmeden, maskesini takarak, yine bizlere lazım olan kan için Kızılaya gidip kan vermesini bekliyoruz. Bizler burada İstanbul taksicileri olarak yaklaşık 52 bin emekçi taksi şoförüyüz. Her taksi şoförü şu an belirli Kızılay noktasında kan veriyor. Dolayısıyla bu sürecin sonunda Kızılayımıza bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize."

Kan stoklarının hiçbir şey yapmadan kendiliğinden artmayacağına vurgu yapan Telli, "Durduğumuz yerde bu sorunun kendiliğinden hallolmayacağını biliyoruz. Hepimizin ortak kurumu olan Kızılayımızın bizler için var olduğunu unutmamamız lazım. Sanatçı dostlarımız yakında tekrar bir kampanya yapacaklar. Bu tip Milli konularda, halkımızın ortak paydası olan konularda her zaman çalışmaya hazırız." dedi.

Kampanyaya destek veren Üsküdar İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin yöneticisi Yasin Kara ise kan bağışını özellikle böylesi bir süreçte insani ve İslami görev olarak yerine getirdiklerini belirtirken, "İyilik kanımızda var." ifadesini kullandı.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:00 Kaynak: AA


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