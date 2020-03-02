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Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada
40 dakika önce
İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.
İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
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