Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada - Son Dakika
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Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada

40 dakika önce

İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada, System.String[]

İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

İstanbul Modern, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05 
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