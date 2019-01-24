Sanatçılara Akordiyonla Motivasyon Sağlıyor

Uluslararası Türk Dünyası 3.Sanat Çalıştayı'na katılan ressamlara Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda akordiyon çalan Sencan Laçinbala, akordiyonu ile motivasyon sağladı.

Uluslararası Türk Dünyası 3.Sanat Çalıştayı'na katılan ressamlara Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda akordiyon çalan Sencan Laçinbala, akordiyonu ile motivasyon sağladı.



Belediye konservatuvarında Türk Halk müziği tarzında akordiyonu çaldığını ifade eden Sencan Laçinbala, ayrıca klarnette kullandığını söyledi.



29 yaşında olduğunu söyleyen Sencan Laçinbala, "75. Yıl Sanat Galerisi'nde devam eden Uluslararası Türk Dünyası 3.Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçılar için hem klasik, hem Türkçe tarzında canlı müzik yapıyorum" dedi.



Akordiyon sanatının Çin'den gelen bir müzik olduğunu kaydeden Laçinbala, "Bütün Balkanlar'da ve Kafkasya'da bu aletle müzik yapılır. 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçılar da genelde bu bölgelerden geldikleri için onlara çok güzel motivasyon oldu. Onlarla buluştum. Akordiyon çalarken onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum" diye konuştu. - ADANA

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