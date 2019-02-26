Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
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ARALARINDA Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:47 Kaynak: DHA
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
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