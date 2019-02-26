Son Dakika Haberleri: Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Ünlü sanatçılar, Giresun mitingine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Ünlü sanatçılar, Giresun mitingine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününde Giresun'da düzenlenen mitingi gitmek üzere Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geldi. Burada kendisini bekleyen ünlü sanatçılar, Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı doğum gününe ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Özdemir Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Ahmet Özhan ve Bediha Akartürk katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu bir pastanın kesilmesinin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen sürpriz doğum gününün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katılmak üzere Giresun'a hareket etti.

Sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılardan Emel Sayın, "Sürpriz bir doğum günü oldu. Çok samimi çok güzeldi. Ben de dün akşam öğrendim, davet edildim. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaştım ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanını yolcu ettik mitingleri için. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleri ile birlikte uzun, güzel ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ahmet Özhan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü. Haber verdiler paylaşmak ister misiniz diye davet ettiler. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için böyle koşuşan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice yaşlar diliyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

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