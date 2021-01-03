Sanatçılardan depremin vurduğu Bayraklı'ya yeni yıl sürprizi - Son Dakika

Ünlü sanatçılar, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen büyük depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki vatandaşlara kendi çektikleri videolarla seslendi. Deprem nedeniyle tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten sanatçılar, ilçede yaşayan vatandaşlara sağlık ve huzur dolu yıllar diledi.

Ünlü sanatçılar, 30 Ekim'de meydana gelen depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki vatandaşlar için videolar çekti. Sanatçılar, kendi çektikleri videolarla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, Bayraklılılar için unutulmaz 'Al Yazmalım' türküsünü, Pinhani Grubu solisti sanatçı Sinan Kaynakçı da, 'Dön Bak Dünyaya' şarkısını seslendirerek Bayraklı'ya armağan etti.

Ayrıca; tiyatrocu Genco Erkal, sanatçı Hüsnü Arkan, oyuncu Levent Üzümcü, Mor ve Ötesi Grubunun solisti Harun Tekin, Kardeş Türküler Grubundan Fehmiye Çelik, şair Şükrü Erbaş, sanatçı Ezgi Aktan ve rap müziğin sevilen isimleri Şanışer ve Gazapizm, kendi çektikleri yeni yıl mesajı içeren videolarıyla vatandaşlara sürpriz yaparak yeni yıl dileklerini iletti.

"İnanıyorum ki 2021 yılında bu yaralarımızın tamamını saracağız"

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar, vatandaşların beğenisini kazandı.

Başkan Sandal, ünlü sanatçılara desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sandal, "2020 yılını geride bıraktık. Gerek pandemi gerekse deprem hepimiz için yıkıcı ve yorucu oldu. İnanıyorum ki 2021 yılında bu yaralarımızın tamamını saracağız. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, mutlu ve huzurlu 2021 yılı diliyorum" dedi. - İZMİR