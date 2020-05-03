Sanatçılardan

SANATÇILAR, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Aralarında şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, şarkıcı Bengü ve Betül Demir ile Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

"SORUNA DEĞİL ÇÖZÜME ODAKLANMAK İÇİN ÇOK FIRSATIMIZ VAR"

Verdiği "Evde kal" mesajında sosyal mesafe kuralının önemini vurgulayan Gülben Ergen, "Herkese merhaba, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde kendimizi geliştirmek için, kendimize vakit ayırmak için soruna değil çözüme odaklanmak için bence çok fırsatımız var. Sağlık Bakanlığı bize her gün en doğu bilgileri veriyor. Ben Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini dikkate alıyorum, takip ediyorum, ellerimi yıkıyorum, dışarıya çıkarken maskemizi takıyoruz. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyoruz. Biz evde olduğumuz sürece görüyorsunuz, oranlarda hep bir düşüş var. Sanatçı arkadaşlarım sosyal medyada konserler veriyorlar, sosyal medya çok renkli, televizyonlar aynı şekilde. Okunmayı bekleyen kitaplarımız var. Ziyarete gidemediğimiz dostlarımız ile telefonda görüşebiliriz ve her şeyin çok güzel olacağına inanabiliriz" dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI DA YAPTI

Ayrıca geçtiğimiz günlerde kan bağışı da yapan Gülben Ergen mesajında vatandaşlara da bağış çağrısında bulunarak, "Ben bu arada Kızılay'a gittim, kan bağışında bulundum. Siz de Kızılay'a gidin, kan bağışında bulunun. Bu, bu zamanda yapabileceğiniz hem kendinize, hem de hiç tanımadığınız insanlara çok değerli bir iyilik. Hayat kurtarırsınız" ifadelerine yer verdi.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARIDA OLMAYIN"

Mesajında 'rehavete girmemeliyiz' ifadelerini kullanan şarkıcı Bengü de, "Artık biliyorum ki sabırsızlanıyorsunuz, hava güneşli, dışarı çıkmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek, onlara sarılmak istiyorsunuz. Bütün bunları yapacağız, çok az vakit kaldı. Ama bütün bunlara kavuşmamız için şimdi hala evde olmamız gerekiyor. Rehavete girmememiz gerekiyor. Ne olur işiniz yoksa dışarıda olmayın, dışardaysanız maske takın ama işiniz yoksa evde kalın" dedi.

"GÜZEL GÜNLERİN HAYALİYLE EVDE KAL TÜRKİYE"

Sanatçı Betül Demir de mesajında, "Merhaba, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Zaten çok az kaldı. Biraz daha sabır, biraz daha dişimizi sıkalım. Sağduyuyla, güzel günlerin hayaliyle evde kal Türkiye'm. Hayat eve sığar" diye konuştu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan ise "Kendin için, sevdiklerin, arkadaşların, dostların için ve onlarla bir daha görüşebilmek için evde kal Türkiye'm" ifadelerini kullandı.