Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek - Son Dakika

TÜRKİYE'nin farklı illerinden 9 sanatçı, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına, evlerinden çaldıkları enstrümanları ile destek oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 9 sanatçının evlerinden icra ettiği 'Nane Limon Kabuğu' şarkısının videosu ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi.