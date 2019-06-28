Son Dakika Haberleri: Sanatçılardan ilginç öneriler
Son Dakika Güncel Haber

Sanatçılardan ilginç öneriler

58 dakika önce

Kadıköy'de yaşayan sanatçı, yazar ve gazetecilerden oluşan bir grup Kadıköy'ün geleceğini, önümüzdeki 5 yıl içinde yapılması gerekenleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Sanatçılardan ilginç öneriler, System.String[]

2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 'Kadıköy nasıl olmalı' sorusuna yanıt arayan sanatçılardan, açık hava sinemaları, platolar, ortak çalışma mekanları, teknik personel yetiştirilmesi için imkan yaratılması gibi öneriler geldi.

Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen toplantıya oyuncular Mert Fırat, Melisa Sözen, Volkan Yosunlu, Doğu Can, müzisyenler Koray Candemir, Harun Tekin, Birol Namoğlu, yönetmenler Pelin Esmer, Emin Alper, ressam Gözde Başkent, tasarımcılar Utku Lomlu, Ethem Onur Bilgiç, Aydan Çelik, karikatürist Kemal Gökhan Gürses'in aralarında bulunduğu isimler katıldı. Oturumun moderatörlüğünü gazeteci Bağış Erten üstlendi. Kadıköy'ün kültür sanat politikalarına yönelik önerilerini, sektörel taleplerini ileten sanatçılardan yaratıcı fikirler çıktı. Müzisyenlerin prova mekanları bulmakta zorlandığını aktaran Harun Tekin prova merkezleri açılmasını önerirken, Koray Candemir ve Kaan Sezyum kapsamlı bir festival önerisinde bulundu. Oyuncu Mert Fırat, sektörün teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yürütülebileceğini belirtirken, Melisa Sözen polisiye film festivali önerisinde bulundu.

Toplantıya katılan isimler şöyle: Harun Tekin (müzisyen), Koray Candemir (müzisyen), Pelin Esmer (yönetmen), Emin Alper (yönetmen), Mert Fırat(Oyuncu), Şebnem İşigüzel (yazar), Melisa Sözen(oyuncu), Volkan Yosunlu (oyuncu), Fırat Yücel(sinema yazarı), Murat Uyurkulak(yazar), Hilmi Hacaloğlu (gazeteci), Doğu Can(oyuncu), Gözde Başkent(ressam), Utku Lomlu(grafik tasarımcı), Zeynep Miraç (gazeteci), Kemal Gökhan Gürses(karikatürist), Ethem Onur Bilgiç (tasarımcı, illüstratör), Serkan Fidan (müzik sektörü), Arek Nişanyan(tiyatro danışmanı), Pınar Hocaoğulları (Mühendis), Aydan Çelik (tasarımcı), Behçet Çelik (yazar), Doğu Yücel (yazar), Birol Namoğlu (müzisyen), Kaan Sezyum (yazar).

"KÜLTÜR SANAT POLİTİKASI GELİŞTİRMELİYİZ"

Toplantıya kısa bir süre eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy, Beyoğlu'nda kültür sanat faaliyetlerinin ölmesinden/öldürülmesinden sonra bir sığınak noktası oldu. Herkes burada olmak istiyor. Ama bunun yönetilmesi gereken bir kısmı da var. Kadıköy Belediyesi'nin sadece yer sağlayıcı olmaktan çıkıp kültür sanat politikalarını geliştirip ona uygun davranılmasını hedefliyoruz. Gençlerin burada yaşaması için, yaşamlarını kolaylaştırıcı alanlar oluşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

MAHALLELER VE MESLEK GRUPLARI İLE TOPLANTILAR DÜZENLENİYOR

2020-2024 Stratejik Planı için 'Anlat Kadıköy' projesi kapsamında düzenlenen toplantılarda her kesimden yurttaş, nasıl bir Kadıköy'de yaşamak istediklerini, öneri ve düşüncelerini Kadıköy Belediyesi ile paylaşıyor. Farklı meslek grupları ile düzenlenen görüşmelerde ise sanat, spor, sağlık, eğitim gibi alanları ilgilendiren meslek grupları ile odak gruplar halinde toplantılar düzenleniyor. Öte yandan Kadıköy'ün 21 mahallesinde düzenlenen toplantılarda yurttaşların fikirleri alınıyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
mert fırat, kadıköy belediyesi, gazete, kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarış yapan karı- koca Kadıköy'de zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatçılardan ilginç öneriler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]