Son Dakika Haberleri: Sanatçılardan "kuruluşun kenti Söğüt" fotoğrafları
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Sanatçılardan "kuruluşun kenti Söğüt" fotoğrafları

6 saat önce

Çeşitli illerden gelen fotoğraf sanatçıları, Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesini fotoğrafladı.

Sanatçılardan

Çeşitli illerden gelen fotoğraf sanatçıları, Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesini fotoğrafladı.

Söğüt Belediyesi ile Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneğinin davetiyle sosyal medyadan haberleşerek bir araya gelen yaklaşık 30 fotoğraf sanatçısı, ilçedeki Ertuğrul Gazi Türbesi, Abdülhamid Han Camisi, Dar'ül Eytam, Söğüt Müzesi, Çelebi Mehmed Camisi ve Kuyulu Mescid'i fotoğrafladı.

Alp ve Bacıyan-ı Rum kostümleri ile bazı vatandaşlar da fotoğraf sanatçılarına modellik yaptı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlının en önemli kentlerinden Söğüt'ü dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Sanatçıların ilçenin her yerini görmek ve kaydetmek üzere geldiklerini belirten Sever, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımız, Söğüt'ün ve Ertuğrul Gazi'nin tanıtımı amacıyla burada bulunuyorlar. Ertuğrul Gazi'yi, 2. Abdülhamid döneminde yapılan Çifte Minareli Cami'yi, Hamidiye Camisi ve İdadi'yi gezdireceğiz. Arkadaşlarımız bu alanları fotoğraflıyor."

Sever, çekilecek fotoğrafların belediye arşivine alınacağını ifade ederek, çalışmayla Söğüt'ün geleceğe aktarılacağını kaydetti.

Kayseri'den Söğüt'e gelen Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Yusuf Kartal, Söğüt'ün Osmanlı ve Türk milleti için önem arz ettiğini belirtti.

Tarihle iç içe çalışma yaptıklarını anlatan Kartal, "Osmanlının doğduğu topraklar olan Söğüt'e gelmek bize onur verdi. Söğüt'ü ve tarihini belgeleyeceğiz. Fotoğraflarımızı da geleceğe aktarılması için belediyeye hediye edeceğiz. Çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Tüm fotoğraf sanatçılarının Söğüt'ü görmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Kadriye Özgen de çok duygulandığını dile getirerek, "Yolculuk esnasında uyuyamadık. Neler göreceğiz, neler çekeceğiz diye gece boyunca uyuyamadık. Çok heyecanlıydık, şu an burada olmak gurur ve mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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