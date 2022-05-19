Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek - Son Dakika
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Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek

19.05.2022 17:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek “Milletin Sesi” mitingine sanat camiasından destek geldi. Bazı sanatçılar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla, vatandaşları mitinge çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla cumartesi günü Maltepe'de düzenlenecek "Milletin Sesi" mitingine sanat camiasından destek geldi. Bazı sanatçılar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla, vatandaşları mitinge çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan ve Maltepe Sahil Miting Alanı'nda 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan "Milletin Sesi" mitingine yazar, müzisyen ve oyuncuların da aralarında yer aldığı sanat camiasının önemli isimleri, çektikleri videolarla destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yayınlanan videolarda, "Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak ve umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım" mesajı verildi.

Çağrı yapan isimler arasında Zülfi Livaneli, Ataol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Nur Sürer, Belkıs Akkale, Zuhal Olcay, Özlem Biter, Füsun Demirel, Hürdağ Aydın, Mehmet Gümüş, Mazlum Çimen, Onur Akın, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Tülay Günal, Niyazi Koyuncu ve Suavi yer aldı.

Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek
Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek
Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek
Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek - Son Dakika
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