Sanatçılardan oturma eylemi yapan ailelere destek

DİYARBAKIR - Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı İsmail Yeşilbağ, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek gelmeye devam ediyor. Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri de oturma eylemine devam eden ailelerle görüşerek destek verdi. Dernek adına açıklamada bulunan yönetmen İsmail Yeşilbağ, Diyarbakırlı yiğit annelerinin ellerinden öptüğünü, platform ve dernek mensuplarının selamlarını ilettiğini, kazanmaları için de yürekten dua ettiklerini söyledi. Sanatçının muhalif olduğunu ama gerçek muhalif sanatçı olmanın ilk önce emperyalizme muhalif olmak olduğunu kaydeden Yeşilbağ, "Bu anneler kazanacaktır. Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler, Kürtler, Çeçenler, Çerkezler, Lazlar kazanacağız. Burada bulunan insanlar evlatları için ölüm dahil her türlü tehlikeyi göze alarak buraya gelmiştir. Selam olsun tüm yiğit insanlara" dedi.

Yönetmen İsmail Yeşilbağ daha sonra ailelerle oturup sohbet etti.