Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki - Son Dakika

Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki

02.11.2020 09:55

- Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki Sümer Ezgü: "Deprem; dil, din ırk gözetmiyor" Hilmi Şahballı: "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun diliyorum" Nurgül Şahballı: "Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum" İzmir'de deprem ile...

- Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki

Sümer Ezgü: " Deprem; dil, din ırk gözetmiyor"

Hilmi Şahballı: "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun diliyorum"

Nurgül Şahballı: "Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum"

ANTALYA - İzmir'de deprem ile ilgili sosyal medya adreslerinden provakatif paylaşım yapanlara bir tepki de Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü, Hilmi Şahballı ve Nurgül Şahballı'dan geldi. Sosyal medya hesaplarından video çekerek tepkilerini gösteren sanatçılar, yapılan paylaşımları kınadı, birlik beraberlik mesajları verdi.

"Deprem; dil, din ırk gözetmiyor"

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, deprem ve doğal afetlerin din, dil ve ırk gözetmediğine dikkat çekti. Yapılan provakatif paylaşımların doğru olmadığını aktaran Ezgü, 1971 yılında meydana gelen deprem ile ilgili anısını anlattı. Ezgü, "1971 yılında benim doğduğum Burdur'da bir deprem oldu. Yarıköy'de ve Yazıköy'de namazında niyazında yaşayan vatandaşlarımızdan kayıplarımız oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun, doğal felaketlerden ölen insanlardan üzüntü duyarız. Biz insanız, onun için İzmir'deki vatandaşlarımızın kaybından üzgünüz. Şuan göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için dualarımız ve dileklerimiz var. Bütün ülkemize, Ege'ye, İzmir'e, geçmiş olsun. Deprem; dil, din ırk gözetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel İzmir'imize geçmiş olsun"

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, İzmir depreminin Türk milletini derinden üzdüğüne vurgu yaptı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Şahballı, "İzmir depremi, büyük Türk milletini ve insanımızı derinden üzmüştür. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. Güzel İzmir'imize geçmiş olsun diliyorum. Yalnız, üzüldüğüm ve kınadığım bazı şeyler var. İzmir'de depremi bahane edip kiraları artıranlar, çıkar sağlayanları, sosyal medya adreslerinden İzmir'e iyi oldu diyen insanları kınıyorum" dedi.

"Kötü kalpli kişileri kınıyorum"

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı ise depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaşanan deprem manzarasının çok üzücü olduğunu kaydetti. Şahballı, sosyal medya üzerinden İzmir ile ilgili provakatif açıklamalarda bulunan kişilere tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum. Ne yazık ki gittikçe insanlığımızı yitiriyoruz. Ne korona virüs, ne de depremler bu insanlara etki etmiyor. Sosyal medyada, İzmir hakkında saygısızca ifadeler kullanan, kötü kalpli kişileri kınıyorum. İnsanların acıları üzerinden prim yapmaları, üstelik bu yaptıklarına dinimizi alet etmeleri korkunç bir şey"

"Devletimiz bu insanlara gereken cezaları vermeli"

Şahballı, depremden sonra İzmir'de ev kiralarının fırsatçılar tarafından artırıldığı bilgisi hakkında da yorum yaptı. Şahballı, "Depremden sonra İzmir'de ev kiralarının inanılmaz yükseldiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Bu iddiaları haberlerde de okuduk. Birlik ve dayanışma olması gerekirken, bu fırsatçılık niye? Devletimiz bu insanlara gereken cezaları vermeli ve bu insanları başıboş bırakmamalı. İnsanların ihtiyaç ve acılarını kendi çıkarlarına kullananları Allah'a havale ediyorum. Ülkemiz inşallah yaşanan bu sıkıntılardan bir gün kurtulacak. Başın Sağ olsun Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki
Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki

Türk Halk Müziği, Sosyal Medya, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçılardan Provakatif paylaşımlara tepki - Son Dakika


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