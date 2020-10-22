Sanatçılardan sağlık çalışanlarına "Minnet" sergisi - Son Dakika

Sanatçılardan sağlık çalışanlarına "Minnet" sergisi

22.10.2020 09:24
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına

Ülkenin farklı illerinde yaşayan ressamlar, Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade edebilmek için fırçalarını vurdukları tablolarını Ankara Şehir Hastanesine bağışladılar.

Ülkenin farklı illerinde yaşayan ressamlar, Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade edebilmek için fırçalarını vurdukları tablolarını Ankara Şehir Hastanesine bağışladılar.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Say'ın koordinesinde Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 152 ressamın bir araya gelerek, pandemiyle mücadelede yoğun ve özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade edebilmek başlattığı proje kapsamında toplam 189 eserin yer aldığı "Sanatçılarımızdan Sağlık Çalışanlarımıza Minnet Sergisi" açıldı. Daha sonra bu 189 eser, korunmak ve sergilenmek üzere Ankara Şehir Hastanesine bağışlandı.

"Emeklerimizin boşa gitmediğini ve nasıl bir karşılık bulduğunu sevinerek gördük"

Sergi açılışı öncesinde eserleri hediye eden sanatçılar ile video konferans bağlantısı ile bir araya gelen Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bu durum daha evvel pek şahit olmadığımız bir şey. Fakat benim kardeşim de ressamdır. O da 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Resim bölümünden. Dolayısıyla ailede de sizin haleti ruhiyenizi yakından tetkik edebileceğim bir aile ferdimiz var. O yüzden inceliğinizi biliyorum. Şu anda burada bizim tüm başhekimlerimiz, başhekim yardımcılarımız, müdür ve müdür yardımcılarımız, arkadaşlarımız bizim 15 bin çalışanımızı temsilen buradalar. Esas biz size minnetlerimizi sunuyoruz. Böyle kalıcı bir eser bıraktığınız ve böyle bir nezaket timsali gösterdiğiniz için. Biz vazifemizi yapıyoruz. Bugüne kadar Ankara Şehir Hastanesinde on binlerce hastamıza baktık. Pandemi öncesi bizim günlük poliklinik sayımız yaklaşık 20 bindi ve dünyanın şu an en büyük sağlık kampüsünde yaklaşık 15 bin kişilik aile ferdimizle beraber hizmet veriyoruz. Sizlerden bu nezaketli geri dönüş geldiğinde de emeklerimizin boşa gitmediğini ve nasıl bir karşılık bulduğunu da sevinerek gördük. Bu sizin 'Minnet' serginiz hastanemiz demirbaşına da kaydedildi" şeklinde konuştu.

Sergi açılışına Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kriz Koordinasyon Sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun, FTR Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Nöroloji Ortopedi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gürdal Orhan, Koordinatör Başhekim Yardımcısı Dr. Taner Gökçınar, İdari Mali Hizmetler Müdürü Uğur Cura, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel katıldı. - ANKARA

Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi
Sanatçılardan sağlık çalışanlarına Minnet sergisi

Gazi Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçılardan sağlık çalışanlarına 'Minnet' sergisi - Son Dakika

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