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Sanatçılardan yeşil pasaport başvurusu

6 saat önce

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sanatçıların yeşil pasaport alabilmeleri için Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulundu.

Sanatçılardan yeşil pasaport başvurusu, System.String[]

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sanatçıların yeşil pasaport alabilmeleri için Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulundu.


Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 19 Şubat 2009 tarihli ve C-228/06 sayılı Sosyal Kararı ile, Kültür ve Turizm Bakanlığında bir yıl önce başlatılan çalışmalar esas alınarak sanatçılara yeliş pasaport hakkı tanınması için Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduklarını belirtti.


Başvuruda, "Yeşil pasaport uygulamasıyla, vizesiz bir şekilde birçok ülkeyi ziyaret etme olanağına kavuşacak olan sanatçılarımız, yurt dışındaki diğer sanatçılarla bağlantılarını artırıp ülkemizin hem turizm, hem de kültür ve sanat alanındaki yükselişinde pay sahibi olabilecektir. Nitekim, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Pasaport Kanununa yazar ve sanatçılara "Yeşil Pasaport" verilmesini sağlayacak bir hükmün eklenmesi için harekete geçtiği 02.10.2018 tarihli basın organlarında yer almışsa da, aradan bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, bu konuda henüz bir gelişme sağlanmadığı görülmektedir. Sanatçılarımıza yapılacak böyle bir jestle, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumumuza önemli katkılar sağlayan, sanat için yaşamı ilke edinerek sanatın onurunu her türlü maddi değerin üstünde tutan ve koruyan sanatçılarımız, ülkemizi yurt dışında temsil etme noktasında kuşkusuz önemli bir olanağa sahip olacaklar" denildi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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