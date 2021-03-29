Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik - Son Dakika

Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik

29.03.2021 14:03
Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Samsun'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesi öğrencilerine sanatsal rehberlik edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Samsun'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesi öğrencilerine sanatsal rehberlik edecek.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında düzenlenen "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor" etkinliği Samsun'da 17 mesleki ve teknik anadolu lisesinde yürütülüyor. Etkinlik ile güzel sanatlar lisesindeki resim ve müzik bölümü öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde meslek lisesi öğrencilerine çevrimiçi olarak sanatsal bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

İlk aşamada İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 17 meslek lisesinden istekte bulunan öğrenciler arasından seçilen 55 öğrenci ile 2 aylık çevrimiçi (online) etkinlikler gerçekleştirecek. Öğrenciler her hafta çevrimiçi olarak bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirerek unutulmaz anılar yaşayacak. Bu sayede sanatsal bilgi birikimleri ve etkileşimleri artacak.

Proje ile meslek lisesindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerinin geliştirilmesi, sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güven duygusunun geliştirilmesi, kendi yetenek alanlarını keşfetmeleri, bu yeteneklerinin hobi olmaktan öte yaşamlarının bir parçası olmasının sağlanması, sanatsal alanlarda edindikleri yeni kazanımların mesleki alanlarına yansıtılması hedefleniyor.

2 aylık sürecin sonunda meslek lisesi öğrencileri resim veya müzik alanında sanatsal bir ürün ortaya çıkaracak. Öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünler sanal platformlarda sergilenerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. - SAMSUN

Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik
Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik
Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik

milli eğitim bakanlığı, Samsun, Müzik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti         
13:46
Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri         
13:20
AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?         
12:23
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı         
12:07
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba         
11:28
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm         
11:00
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 14:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei