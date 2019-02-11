Sanatçılarımız ve lezzetlerimiz Belçika'da dünyayla buluşuyor
27 dakika önce
ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde 13 Mart'ta açılacak "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılara destek veriyor.
T-ONE (Türkiye
Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, Belçika
'nın Anvers
kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde 13 Mart'ta açılacak "Adolf Loos'un Suçu" başlıklı uluslararası güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılara destek veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:17
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