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Sanatçıların derdine derman olacak icat - Son Dakika

Sanatçıların derdine derman olacak icat

08.06.2021 09:28

Sanatçıların derdine derman olacak icat Baba-oğul ürettikleri cihazın taleplerine yetişemiyor Müzisyenler bu cihazla sosyal medyaya yönelmeye başladı Erzurum'da elektrikçi baba ve oğlu, stüdyoda video çekimi yaparken, cep telefonları, kamera ve enstrümanlarda kullanılabilecek bir ses...

Sanatçıların derdine derman olacak icat

Baba-oğul ürettikleri cihazın taleplerine yetişemiyor

Müzisyenler bu cihazla sosyal medyaya yönelmeye başladı

ERZURUM - Erzurum'da elektrikçi baba ve oğlu, stüdyoda video çekimi yaparken, cep telefonları, kamera ve enstrümanlarda kullanılabilecek bir ses mikseri geliştirdi. 'Temix Power' adını verdikleri ürüne marka patenti alan baba-oğul seri üretime geçti.

Elektrik elektronik atölyesi bulunan ve aynı zamanda müzisyen olan baba - oğul Ahmet Temuçin ile oğlu Semih Temuçin stüdyoda video çekimi yaptıkları sırada cep telefonuna ses kaydı aldı. Kayıttaki kötü ses kalitesinden muzdarip olan ikili, sesi kayıpsız bir şekilde telefona iletmenin yollarını aradı. Bir süre sonra geliştirdikleri prototipte cep telefonuna ve kameraya bağladıkları sistemle enstrümanların sesini doğrudan videoya ileten Semih Temuçin, kaliteli sonuçlar aldı. 'Temix Power' adını verdikleri icatla aldıkları sesleri kayıpsız bir şekilde dış ortam gürültüsünden uzak bir şekilde izole etmeyi başaran baba - oğul, ürünün marka patentini aldı. Baba ve oğlun ürettikleri cihazların fiyatı ise 300 ila 650 lira arası değişiyor.

Seri üretime geçmeleriyle birlikte müşterilerden gelen talepler doğrultusunda yeni modeller de geliştirdiklerini belirten Semih Temuçin, "Cihazı kendimiz kullanmak için yapmıştık ama bir an da şirketleştik. Bir kaç ünlü müzisyenin cihazımızı kullanıp yaptığı öneriler sonucu, cihazı iyileştirdik ve üstüne bir de daha yetenekli yeni bir versiyon yaptık. Tabi kapanma sürecinde canlı yayın sektörü bu cihaza olan ihtiyacı daha da artırdı. Telefonla canlı yayın yapanlar, video konferans sistemi kullananlar, enstrüman çalanlar yüksek ses kalitesi isteyen herkes 'TemixPower'ı talep etmeye başladı. Yüzde yüz yerli üretim olan cihazımızın satış sonrası takiplerini de yapınca herkes tarafından ilgi görmeye başladı. Marka tescilini aldığımız ürünün patent süreci de devam ediyor." dedi.

Baba Ahmet Temuçin ise, ürünü dünya piyasasına tanıtmak istediklerini ifade ederek, " Geçmişi 10 yıla dayanan bir cihaz aslında. O zaman teknoloji bu kadar gelişmemişti. Şimdi sektörün ihtiyacı doğrultusunda cihazımızı ürettik. Şimdi Dünya standartlarına çıkartmayı hedefliyoruz. Fuara katılma şansımız olsaydı dünyaya bu ürünü satabilirdik. Şuanda Türkiye'de ki taleplere yetişmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat
Sanatçıların derdine derman olacak icat

Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sanatçıların derdine derman olacak icat - Son Dakika


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